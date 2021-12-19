خالد عبدالغفار: حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف ١٦.٥ مليون طفل

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم الصحة والسكان، تفاصيل انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مؤكدا أن الحملة انطلقت اليوم لتطعيم الأطفال.

وأضاف خالد عبد الغفار، في تصريحات للتلفزيون المصري، اليوم الأحد، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف ١٦.٥ مليون طفل في جمهورية مصر العربية.

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم الصحة والسكان، أن الدولة المصرية مهتمة بكل الأطفال، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في هذا الأمر.

وأكمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم الصحة والسكان، أن اليوم نستهدف تطعيم الأطفال من سن يوم الي خمس سنوات، لافتا إلى أن الحملة تذهب إلى كل الأماكن في كافة المحافظات وتطرق كل بيت.

وأردف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم الصحة والسكان أن المطلوب من كل أسرة أن يطعموا أولادهم بنقطتيت في الفم.

وفي السياق نفسه أشار الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم الصحة والسكان، إلى أن تم اكتشاف ٣ حالات مصابك بمتحور فيروس كورونا الجديد والمعروف بمتحور أوميكرون في مصر، موصخا أن حالاتهم مستقرة حاليا.

