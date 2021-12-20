أستاذ أطفال تحذر من زيادة نسب إصابة الأطفال بفيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة رشا عمارة، أستاذ الأطفال بمستشفى أبور الريش للأطفال، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد زيادة في أعداد الإصابة بصفوف الأطفال.



وأضافت "عمارة"، خلال لقائها ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن إصابة الأطفال بكورونا في أمريكا ارتفع من 16% إلى 24%.

وأوضحت: "الرضع من الممكن أن يصابوا بكورونا.. وعندما تكون الأم الحامل مصابة بكورونا ينتقل الفيروس للجنين عن طريق المشيمة، مشيرة إلى أنه حتى وأن كانت الإصابات بكورونا في الأطفال بسيطة بنسبة 70%، ولكن في بعض الأحيان يدخلون الرعاية المركزة وتطورت حالتهم بشكل سيء.



وأشارت: "مع مرور الوقت في ظل جائحة فيروس كورونا تظهر الكثير من الأمور التي لم نكن نعتقد بها في السابق، مثل إصابة الأطفال بالفيروس، وذلك يعود إلى كثرة الأبحاث التي تجرى على هذا الفيروس الذى ضرب البشرية بقوة".