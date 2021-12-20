"تجنبوا الخروج" .. التنبؤات الجوية بالري تُحذر كبار السن من طقس اليوم

قالت الدكتورة إيمان سيد، المشرف على مركز التنبؤات الجوية بوزارة الري، إن وزارة الموارد المائية والري أنشأت غرفة للإنذار المبكر بالأمطار منذ 3 أعوام، وذلك تجنباً لحدوث أي سيول وأي مشاكل نتيجة سقوط الأمطار.

وأضافت إيمان سيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن أعلنت هيئة الأرصاد سقوط اليوم أمطار على السواحل الشمالية، وتمتد لمحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكُبرى وشمال الصعيد، معقبة: "الذروة تبدأ من منتصف الليل وتمتد حتى الصباح الباكر.

ونوهت المشرف على مركز التنبؤات الجوية بوزارة الري أن أجهزة وزارة الري أعلنت حالة الطواريء للتعامل مع أي آثار لهذه الأمطار، معقبة: "ممكن وقت سقوط الأمطار يحدث أي اضطرابات جوية تؤدي إلى حدوث أزمات".

وأشارت إيمان سيد إلى تحذر وزارة البيئة لـ كبار السن بشأن الطقس قائلة: "تجنبوا الخروج بسبب سوء الطقس".