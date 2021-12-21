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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الكويتية تنقذ مصريا حاول الانتحار لمروره بظروف سيئة

مصري يهدد بالانتحار
مصري يهدد بالانتحار في الكويت.. والشرطة تتدخل لمنعه

كشفت وسائل إعلام محلية في الكويت عن أن رجال أمن الأحمدي سيطروا على شاب مصري هدد بالانتحار، حيث سكب البنزين على نفسه قبل أن يتدخل رجال الأمن ويقنعوه بالعدول عن نيته.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن الشاب المصري يبلغ من العمر 35 عاما ويمر بظروف نفسية سيئة.

وبشأن تفاصيل الواقعة، أوضحت أنها  بدأت ببلاغ تلقته عمليات وزارة الداخلية في الكويت من قبل أشخاص أفادوا بأن زميلهم في السكن بإحدى العمارات الكائنة في منطقة الفحيحيل يرغب في الانتحار وقد سكب البنزين على جسده ويمسك بولاعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن والمسعفين انتقلوا على وجه السرعة إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم شاهدوا المبلغ عنه في حالة هيستيرية.

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وأكد مصدر أمني للصحيفة أن عناصر الأمن تمكنوا من إقناع الشاب بالعدول عن الانتحار، وتمت السيطرة عليه.

وأوضح أن الشاب المصري أحيل إلى الحجز في الكويت وسجلت بحقه قضية محاولة انتحار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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