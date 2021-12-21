سارة حجي.. مصرية تفوز بجائزة أفضل بحث في مجال السرطان بألمانيا.. فيديو

كشفت الدكتورة سارة حجي عالمة مصرية في المانيا عن فوزها بجائزة افضل بحث في مجال السرطان بألمانيا قائلا " أن هذا البحث مفيد في العديد من المجالات العلمية وقد فاز بمنحة لمركز في أمريكا لاستكمال الأبحاث علي بحثي بسبب النتائج التي توصلت لها.

وأضافت سارة حجي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن المنحة قدرها 2.7 مليون دولار ، مؤكدة إنها بذلت مجهود كبير في هذا البحث بالإضافة إلي أن اهم واشهر مجلة علمية علي مستوي العالم قامت بنشر بحثي .

وأوضحت سارة حجي ، إنها لم تتخيل أن يقبل بحثها في منحة نيتشر الأمريكية وتحصل عليها ولكن هذا كان بفضل مجهودي ، مؤكدة أن البحث قائم علي تأثير الهرمونات الجنسية علي الأعضاء الجنسية وهذا يحدث في أمراض الثدي .