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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة وزيرة الخارجية الكندية بفيروس كورونا

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية

أفادت وسائل إعلام، بإصابة وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك بالتزامن مع تفشي الفيروس في قارة أوروبا.

ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة الكندي جان إيف دوكلوس، عن رفع حظر السفر الذي فرضته سلطات بلاده على 10 دول أفريقية بينها مصر، تحسبًا لانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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بينها مصر.. كندا ترفع حظر السفر عن 10 دول إفريقية

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بسبب أوميكرون.. رئيس وزراء كندا يوجه رسالة عاجلة لشعبه

وكانت السلطات الكندية فرضت في 26 نوفمبر حظرا على استقبال القادمين من 7 دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا وموزمبيق وزيمبابوي وإسواتيني وناميبيا وبوتسوانا وليسوتو، ثم ضمت إلى قرار حظر السفر في 30 نوفمبر مصر ونيجيريا ومالاوي.

ونقلت وكالة رويترز عن دوكلوس أن الكنديين العائدين من الخارج سيخضعون للحجر الصحي لمدة 72 ساعة إلى حين إثبات خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 العائدين من الخارج وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الصحة العالمية متحور اوميكرون

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