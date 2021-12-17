بينها مصر.. كندا ترفع حظر السفر عن 10 دول إفريقية

أعلن وزير الصحة الكندي جان إيف دوكلوس، عن رفع حظر السفر الذي فرضته سلطات بلاده على 10 دول أفريقية بينها مصر، تحسبًا لانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وكانت السلطات الكندية فرضت في 26 نوفمبر حظرا على استقبال القادمين من 7 دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا وموزمبيق وزيمبابوي وإسواتيني وناميبيا وبوتسوانا وليسوتو، ثم ضمت إلى قرار حظر السفر في 30 نوفمبر مصر ونيجيريا ومالاوي.

ونقلت وكالة رويترز عن دوكلوس أن الكنديين العائدين من الخارج سيخضعون للحجر الصحي لمدة 72 ساعة إلى حين إثبات خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الخميس، أن متحور "أوميكرون" خطير للغاية وحقيقي، داعيا شعبه إلى تلقي اللقاح فورا، والحصول على الجرعة المعززة.

وكتب جاستن ترودو على تويتر: "متحور أوميكرون يمثل تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا، وهو هنا في كندا".

وأضاف: "إن لم تكن قد تلقيت التطعيم بعد، فافعل ذلك الآن. وإذا كنت قد حصلت على كلتا الطلقات وأصبحت الآن مؤهلاً للحصول على المعزز، من فضلك، احصل عليه".

وأعلنت السلطات الصحية الكندية ثبوت إصابة شخصين من مدينة أوتاوا بمقاطعة أونتاريو -سافرا مؤخرا إلى نيجيريا- بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، ليصبحا أول حالتين تم تسجيلهما في كندا.