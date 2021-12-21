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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23.391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي أعلى نسبة منذ بدء الوباء.

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وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لـ الرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الاثنين، بعد أيام من اتصاله بأحد المساعدين الذي اثبت إصابته بفيروس كورونا.

وقال السكرتير الصحفي للإدارة الأمريكية جين بساكي، في بيان، إنه سيخضع لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" مرة أخرى، غدا الأربعاء.

وثبتت إصابة المساعد، الذي وصفته بساكي بأنه "موظف متوسط ​​المستوى"، بفيروس كورونا صباح الاثنين.

ويوم الجمعة الماضي، أمضى هذا الشخص حوالي 30 دقيقة بالقرب من الرئيس الأمريكي على متن طائرة الرئاسة في طريقه من ساوث كارولينا إلى فيلادلفيا.

وأضافت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن الشخص، الذي تم تطعيمه وتعزيزه ضد كورونا، كان اختباره سلبيًا قبل رحلته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقرير أخير، إنه يتمتع بصحة جيدة. كما تم تلقيح الرئيس الأمريكي وتعزيزه بشكل كامل. 

الرئيس الأمريكي فيروس كورونا المستجد كوفيد19 البيت الأبيض نيويورك الامريكية

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