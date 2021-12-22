بنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية بالباحة يوقعان اتفاقية تعاون

وقع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة اليوم، اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالباحة، وذلك بمقر الغرفة.



وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالباحة شريفة الغامدي والأمين العام للغرفة المكلف عبدالوهاب بن زومة، إلى رعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، ودعمها لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، كما تغطي خدمات الاتفاقية الفئات المستهدفة من المواطنين والمواطنات المنطبقة عليهم شروط الاستفادة وفي حدود النطاق الجغرافي لـ (الغرفة التجارية الصناعية بالباحة) حيث يمول 100 مشروع خلال الاتفاقية لسقف يصل إلى (300 ألف ريال) للمشروع الواحد.



وسيتم تفعيل الاتفاقية تحت إشراف غرفة الباحة من خلال مكتب مختص لاستقبال رواد الأعمال والراغبين في تأسيس مشاريع بالمنطقة.