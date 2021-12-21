بطولة إياد نصار ومنى زكي..نتفليكس تطلق أول فيلم عربي يناير المقبل

تطلق نتفليكس العالمية فيلم «أصحاب ولا أعز» أول أفلامها العربية من إنتاج الشبكة، في شهر يناير المقبل، وهو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي العالمي «Perfect Strangers».



وبحسب الشبكة العالمية، تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.



وتضم النسخة العربية للفيلم نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي الحاصلة على عدّة جوائز، والنجمة المصرية منى زكي، والفنان الأردني إياد نصار، وكل من الفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، ديامان أبو عبود. الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

وحقق الفيلم الإيطالي، «Perfect Strangers» رقماً قياسياً في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة.

ويتوقع أن يصدر الفيلم العربي «أصحاب ولا أعزّ» في 20 يناير من العام المقبل (2022) في 190 دولة حول العالم. وهو أول الأفلام التي تنتجها شركة Front Row في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي مع نتفليكس لإنتاج نخبة من الأفلام العربية.

وحقق مسلسل «لعبة نيوتن» للنجمة منى زكي المركز الأول في عدد المشاهدة بشبكة «نتفليكس» في البحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة السعودية، إضافة إلى المركز الثاني في الإمارات، كما احتل المركز الـ17 عالمياً يوم 2 ديسمبرالجاري.

وأعادت «نتفليكس» عرض المسلسل بعد نجاحه في موسم رمضان الماضي، وهو من إخراج تامر محسن الذي ألف القصة وأشرف على كتابة وإنتاج المسلسل. وتدور قصة العمل حول رحلة «هنا» منى زكي، في أميركا والتي تخطط لإنجاب طفلهما بالأراضي الأميركية، ولكن المغامرة تتعقد شيئاً فشيئاً، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يوماً في الحسبان.

وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأميركية، وهو من إنتاج شركة «سعدي – جوهر»، بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد.

وفي شهر أغسطس الماضي، طرحت نتفليكس مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، المكون من 6 حلقات الذي حقق تفاعلاً كبيراً في الأردن، إذ تدور أحداثه في العاصمة الأردنية عمان، ويقدم قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع بعض زميلاتها من البنات المهمّشات ويخططن معا للانتقام من المتنمرات، وسط أجواء خيالية مليئة بالدراما والأسرار، مسلطاً الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، عرضت «نتفليكس» الجزء الثالث من المسلسل السعودي الشبابي «تكي» والمكون من 8 حلقات، بعد نجاح الجزء الأول والثاني منه.