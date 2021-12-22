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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال أسابيع .. الإعلان عن أقوى لقاح مضاد لجميع متحورات فيروس كورونا

أقوى لقاح لكورونا
أقوى لقاح لكورونا

تمكن علماء من  معهد والتر ريد للبحوث التابع للجيش الأمريكي، من تطوير لقاح يقاوم جميع متحورات فيروس كورونا وسارس.

ويعتقد الباحثون بالمعهد بقاعدة الميرلاند العسكرية أنه سيتم إعلان هذا اللقاح رسميا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بحسب ما ذكره تقرير مجلة "Defense One".

وتأتي هذه الأخبار عن لقاح كورونا فائق القوة بعد ظهور متحور كورونا الجديد “أوميكرون” والذي تسبب في إصابة المئات من المواطنين بأمريكا منذ ظهوره أول ديسمبر في ولاية كاليفورنيا لينتقل إلى باقي الولايات الأمريكية خلال فترة وجيزة من ظهور هذا المتحور .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أعلنت الولايات المتحدة الامريكية يوم الاثنين عن أول حالة وفاة لمتحور أوميكرون ، وهو رجل بعمر الـ 50 عاما يقطن بمدينة هيوستن والذي لم يتلق اللقاح بعد أن أصيب بفيروس كورونا قبل أن يصاب مجددا بالمتحور الجديد ويتوفى.

أقوى لقاح لكورونا

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه منذ البداية ، عمل الجيش الأمريكي على تصنيع لقاح يحمي من جميع المتحورات الموجودة والمحتملة لفيروس كورونا.

 وأكمل المختبر التابع للجيش الأمريكي التجارب على الحيوانات في وقت سابق من هذا العام بنتائج إيجابية قبل الموافقة على المرحلة الأولى من التجارب البشرية في أبريل 2021.

كورونا علماء متغيرات اقوى لقاح سارس تحورات

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