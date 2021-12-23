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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر لليد يعود للقاهرة بعد ختام بطولة السعودية الدولية

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

تعود اليوم بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد بعد خوض دورة ودية دولية بالسعودية خلال الأيام الماضية والتتويج بها .

كان منتخب مصر قد فاز في مباراته الأولى بالدورة الدولية الودية على البحرين بنتيجة 30-29، وفاز في مباراته الثانية على المغرب 40-28 ثم فاز في المباراة الثالثة على حساب منتخب السعودية بنتيجة 31/17 .

يذكر ان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 19 لاعبا للمشاركة في الدورة الدولية الودية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والمغرب والبحرين، وترأس البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

وضمت القائمة التي اختارها الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، بالتنسيق مع المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، 19 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، وهم:
حراسة المرمى:
كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة:
إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد

الجناح الأيمن:
أكرم يسري - عمر خالد كاستلو
الظهير الأيمن:
أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب:
سيف الدرع - مصطفى خليل

الظهير الأيسر:
يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:
أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة في بطولة الدوري الذهبي في فرنسا.

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