عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حوار| خالد بابو رئيس الاتحاد الأفريقي للرجبي: مصر تمتلك أفضل بنية تحتية.. وتم وضع خطة كاملة لنشر الرياضة.. والوزير أشرف صبحي يرغب في احتضان مصر للعبة

خالد بابو رئيس الاتحاد
خالد بابو رئيس الاتحاد الافريقي للرجبي

أعرب خالد بابو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة الرجبي عن سعادته بتواجده في مصر خلال استضافتها تصفيات افريقيا للعبة .

وفي حوار أجراه صدى البلد مع خالد بابو رئيس الاتحاد الافريقي للرجبي أكد أن مصر تمتلك أفضل بنية تحتية في أفريقيا لاستضافة البطولات القارية . 

ما رأيك في تنظيم مصر للبطولة القارية ؟ 

مصر تمتلك ملاعب تعد الافضل في افريقيا ونشكر القيادة السياسية في مصر لإستضافة البطولة والتنظيم الرائع الذي وجدناه . 

ماذا عن تطوير الرجبي النسائي في مصر ؟
وضعنا خطة كاملة لتطوير الكرة النسائي في مصر وتم تكوين فريق جيد ونتابع مع مصر تطوير الرجبي النسائي وهناك القدرة للوصول لمستويات عالمية بسبب البنية التحتية والرغبة للوصول لمستوي قوي 

بعد الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي ما هي كواليس الاجتماع ؟ 

اشكر وزير الشباب والرياضة واحمد ناصر رئيس الاوكسا علي استضافة البطولة القارية ،الوزير يرغب في تكون مصر حاضنة للعبة الرجبي في افريقيا واستضافة البطولات وتطوير اللعبة بشكل قوي وهذا ما تم الاتفاق عليه 

هل ستستضيف مصر البطولة القادمة ؟ 

مصر ابهرتنا بالتنظيم الرائع للبطولة وملعب الأكاديمية البحرية هو الافضل في قارة افريقيا .

ما خطة التطوير الرجبي في مصر ؟ 

عملنا برنامج كبير لتنمية الرجبي في مصر وعمل بطولات محلية حتي علي مستوي المدارس والناشئين والوزير المصري أشرف صبحي أكد دعمه الكامل للرياضة والاتحاد المصري والإفريقي . 

توج المنتخب التونسي لرجال الرجبي بالميدالية الذهبية ببطولة تصفيات شمال إفريقيا والتي أقيمت على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية


وحل "نسور قرطاج" في الصدارة بعد الفوز على المنتخب السنغالي والذي حل ثانيا بنتيجة 10 - 5.

فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 24 - 10

وعلى صعيد السيدات، حصد المنتخب السنغالي ذهبية البطولة بعد فوزه على منتخبي مصر والجزائر، فيما حقق المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية بعد فوزه على نظيره الجزائري.

الرجبي مصر رئيس الاتحاد الأفريقي إفريقيا الرجبي النسائي

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يرد على هجوم جمهور الزمالك.. ويكشف تفاصيل تطوير مراكز الشباب.. ويؤكد: مصر نالت إشادات دولية كبيرة لنجاحها بتنظيم بطولات كبرى

سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2015 | صور

فضيحة جوفري.. تدخل طارئ لميجان ماركل قد يسجن الأمير السابق أندرو

مرشح اتحاد الكرة: حسام حسن سيتولى تدريب المنتخب حال فوزي بالانتخابات

أمريكا: تهريب إيران أسلحة للحوثيين يطيل أمد الحرب في اليمن

ديمبلي يحتفل بـ زفافه بزي مغربي.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ