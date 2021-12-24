حوار| خالد بابو رئيس الاتحاد الأفريقي للرجبي: مصر تمتلك أفضل بنية تحتية.. وتم وضع خطة كاملة لنشر الرياضة.. والوزير أشرف صبحي يرغب في احتضان مصر للعبة

أعرب خالد بابو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة الرجبي عن سعادته بتواجده في مصر خلال استضافتها تصفيات افريقيا للعبة .

وفي حوار أجراه صدى البلد مع خالد بابو رئيس الاتحاد الافريقي للرجبي أكد أن مصر تمتلك أفضل بنية تحتية في أفريقيا لاستضافة البطولات القارية .

ما رأيك في تنظيم مصر للبطولة القارية ؟

مصر تمتلك ملاعب تعد الافضل في افريقيا ونشكر القيادة السياسية في مصر لإستضافة البطولة والتنظيم الرائع الذي وجدناه .

ماذا عن تطوير الرجبي النسائي في مصر ؟

وضعنا خطة كاملة لتطوير الكرة النسائي في مصر وتم تكوين فريق جيد ونتابع مع مصر تطوير الرجبي النسائي وهناك القدرة للوصول لمستويات عالمية بسبب البنية التحتية والرغبة للوصول لمستوي قوي

بعد الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي ما هي كواليس الاجتماع ؟

اشكر وزير الشباب والرياضة واحمد ناصر رئيس الاوكسا علي استضافة البطولة القارية ،الوزير يرغب في تكون مصر حاضنة للعبة الرجبي في افريقيا واستضافة البطولات وتطوير اللعبة بشكل قوي وهذا ما تم الاتفاق عليه

هل ستستضيف مصر البطولة القادمة ؟

مصر ابهرتنا بالتنظيم الرائع للبطولة وملعب الأكاديمية البحرية هو الافضل في قارة افريقيا .

ما خطة التطوير الرجبي في مصر ؟

عملنا برنامج كبير لتنمية الرجبي في مصر وعمل بطولات محلية حتي علي مستوي المدارس والناشئين والوزير المصري أشرف صبحي أكد دعمه الكامل للرياضة والاتحاد المصري والإفريقي .

توج المنتخب التونسي لرجال الرجبي بالميدالية الذهبية ببطولة تصفيات شمال إفريقيا والتي أقيمت على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية



وحل "نسور قرطاج" في الصدارة بعد الفوز على المنتخب السنغالي والذي حل ثانيا بنتيجة 10 - 5.

فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 24 - 10

وعلى صعيد السيدات، حصد المنتخب السنغالي ذهبية البطولة بعد فوزه على منتخبي مصر والجزائر، فيما حقق المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية بعد فوزه على نظيره الجزائري.