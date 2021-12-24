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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري: طفرة في مجال العمران خلال الـ 7 سنوات الماضية بعد معاناة في الإسكان.. فيديو

الدكتور سعيد حسنين
الدكتور سعيد حسنين ، استشاري التخطيط العمراني

قال الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، إن مصر شهدت خلال الـ 7 سنوات الماضية طفرة في مجال العمران، بعدما عانت من مشكلات في الإسكان خاصة مع فئات محدودي الدخل.

 

وأضاف الدكتور سعيد حسنين، خلال لقائه لـ برنامج "الجمهورية الجديدة"، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن ملف الإسكان شهد حلولا جوهرية، خلال السنوات الماضية، معقبا : " مصر وصلت لبناء 250 ألف وحدة سكنية سنويا خلال 7 سنوات".

 

وأوضح أن الدولة المصرية لم تكتف فقط بالوحدات السكنية لمحدودي الدخل بل اهتمت بتوفير وحدات سكنية لفئة متوسطي الدخل بعدد مليون و700 ألف وحدة سكنية.

 

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة العبور خلال العام 2021، مشيراً إلى أن مدينة العبور هي إحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها داخل محافظة القليوبية، ويجري بها حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتدعيم البينة التحتية لا سيما خطوط الصرف الصحي.
 
وأضاف عاصم الجزار، أنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان والخدمات بمدينة العبور خلال  العام 2021، فقد شمل الانتهاء من تنفيذ 70 عمارة بالمرحلة الأولى من عمارات السلام لإسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة" بحي السلام، والتي يشرف على تنفيذها جهاز مدينة العبور، وجارٍ العمل بـ64 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، بنسب تنفيذ متقدمة بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية.
 

استشاري الدكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني برنامج الجمهورية الجديدة توك شو استشاري التخطيط العمراني

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