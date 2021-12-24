حياة كريمة توزع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية بمحافظتي قنا وأسوان

انطلقت قوافل مؤسسة حياة كريمة المحملة بالمواد الغذائية الأساسية على المواطنين في محافظات الصعيد وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصرى لتوزيع 7 آلاف كرتونـة مـواد غذائية أساسية على أهالي محافظتي قنا وأسوان.

حيث توجهت القوافل مساء أمس الخميس إلى محافظة قنا وعلي الفور بدأت فرق العمل الميداني بالمؤسسة جهودهـا علـى الأرض لتوزيع 5000 كرتونـة مـواد غذائيـة فـي محافظة قنا موزعة على مختلف المراكز بالمحافظة، حيث تم توزيع ۲۰۰۰ كرتونة بمركز المراشدة، كما تم تخصيص ۱۲۰۰ كرتونة مواد غذائية لمركز الوقف ،و1000 كرتونة مواد غذائية لمركز قلمينا ، كما تم تخصيص عدد من الكراتين لأهالي مركزي العبل والحمودي بمحافظة قنا.

في الوقت ذاته تواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين التوزيع في محافظة أسوان حيث تم توزيع عدد ۲۰۰۰ كرتونة مواد غذائيـة علـى أهالي قرية غرب سهيل بمركز أسوان.

يأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وفي إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، وتواصل القوافل عملها اليوم وغدا بالتعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع المواد الغذائية بمختلف محافظات الصعيد.