بحضور وزير الهجرة.. بدء صالون تنسيقية الشباب لمناقشة استراتيجية التواصل مع المصريين في الخارج

بدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذي يتم بثه عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على فيسبوك، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها ومن المقرر أن يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصصين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق والأستاذ أحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر.

ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



