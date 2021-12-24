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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الوزارات ترشح 42 ألف موظف للعمل بالعاصمة الإدارية

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة خلال 6 أشهر وعقد اجتماع مجلس الوزراء بها، يؤكد تحولها إلى واقع حقيقي، مشيرا إلى أن مصر في عهد السيسي تحقق حلم العاصمة الإدارية في 5 سنوات فقط، وهو ما لم يتحقق في أي مكان بالعالم.


ولفت الكمار في تصريحات له اليوم، إلى أن الحكومة جادة في انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وهناك 42 ألف موظف تم ترشيحهم من جانب وزاراتهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتلقوا التدريبات على العمل بها، وخلال الفترة القليلة القادمة سيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم بناءً عى رغباتهم أو تحديد بدل انتقال وحده الأدني 2000 جنيه.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الإجراءات هدفها دبّ الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة وإدخالها سريعا في دولاب العمل ومجرى الحياة اليومية، وتعظيم الاستفادة منها في تخفيف الضغط عن العاصمة "القاهرة"، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر، بعدما أضحت العاصمة الإدارية الجديدة مركز مهمًا للمال والأعمال والاستثمارات الضخمة وتوالي مراحل البناء فيها.

وطمأن النائب المواطنين، قائلا: لن تتأثر أي خدمة تقدم للمواطنين في القاهرة بالانتقال للعاصمة الإدارية، ولن يحتاج أي مواطن في أي محافظة للمحافظات أن يتوجه للعاصمة الإدارية للحصول على خدمة معينة، مؤكدا أن الانتقال للعاصمة الإدارية سيوسع عملية الميكنة.

العاصمة الادارية الوحدات السكنية الاستثمارات السيسي ميكنة الموظفين

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