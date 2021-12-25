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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صارم من السلطات المغربية ضد الرجاء بعد إصابة متولي وأحداد بكورونا

الرجاء المغربي
الرجاء المغربي

فرضت السلطات الصحية المغربية، على مسؤولي الرجاء الرياضي إجراء فحص كورونا جديد لكل أعضاء بعثة الفريق الاخضر التي تخضع لحجر صحي في أحد الفنادق القريبة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، منذ عودته، أول أمس الخميس، من العاصمة القطرية الدوحة، بعد خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ووفقًا لموقع "le360 سبور" المغربي، فإن بعثة الرجاء الرياضي ستجري فحصا مخبريا جديدا للكشف عن فيروس "كورونا" صباح اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، وأنه سيتم الترخيص بمغادرة الحجر الصحي لكل من تبث سلامته من الفيروس، من أجل استئناف التدريبات، استعدادا للمواحهة المرتقبة التي ستجمعه بالجيش الملكي .

وكشفت نتائج الفحوصات الطبيبة، التي أحرتها بعثة الرجاء الرياضي، صباح أمس الجمعة، وجود حالتين إيجابيتين، ويتعلق الأمر بكل من العميد محسن متولي وحميد أحداد، ليرتفع عدد المصابين في النادي الأخضر إلى 3 حالات، بعد إصابة محمد الناهيري بالفيروس في العاصمة الدوحة، قبل مباراة نهائي كأس "السوبر" الإفريقي، أمام الأهلي، ما فرض بقائه في قطر الى حين تماثله للشفاء من الفيروس .

ويرجح أن تعلن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة عن قرار تأجيلها  لمباراة الرجاء الرياضي ومضيفه الجيش الملكي، والتي كان مقررا إقامتها، الاثنين المقبل 27 دجنبر 2021 .

وخسر الرجاء البيضاوي، لقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي، بركلات الترجيح. 

السلطات الصحية المغربية الرجاء الرياضي الأهلى السوبر الإفريقي حميد أحداد

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