هروب 9 ذئاب مفترسة من حديقة حيوان فرنسية

أغلقت حديقة حيوان جنوب فرنسا مؤقتاً بواسطة السلطات المحلية، بعد هروب مجموعة من الذئاب الشرسة من اقفاصها وتجولها خلال ساعات زيارة الحديقة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، هرب تسعة ذئاب من حظائرها في نهاية الأسبوع الماضي في حديقة حيوان تروا فالي في مونتريدون لابيسوني ، على بعد حوالي 60 ميلاً شرق تولوز.

فيما قُتل أربعة ذئاب بالرصاص بسبب "السلوك الخطير" ، قبل أن يتم تخدير الحيوانات الخمسة المتبقية وإعادتها إلى حظائرها من قبل المسؤولين المحليين الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث.

دمرت الحيوانات فتحات الأمان وتسلقت السياج ، لكنها لم تتمكن من الهروب من حدود حديقة الحيوان. وقال المسؤول المحلي فابيان شوليت إنه تم إخلاء حديقة الحيوان بنجاح ولم تقع إصابات.

قال شوليت: "لم يكن هناك الكثير من الناس في حديقة الحيوان في ذلك الوقت ، ولم يكن الجمهور في أي وقت في خطر داهم".

وأضاف أن "المشكلة الأمنية" تعني أن حديقة الحيوان الآن بحاجة إلى الإغلاق حتى يتم تصحيح المشكلات.

قال مالك الحديقة سوفور فيرارا إن الذئاب التي وصلت مؤخرًا إلى الموقع هربت بعد تدمير المنشآت الأمنية لكنها لم تخرج أبدًا خارج حديقة الحيوان نفسها.