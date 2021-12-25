عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيكول سابا والبحراوي وسعد وبندق يحيون رأس السنة في "الجريك كامبس" بالجامعة الأمريكية

نجوم الغناء
نجوم الغناء

على مدى يومين متتاليين يشارك عدد من نجوم الأغنية في إحياء حفلى العام الجديد داخل الجامعة الأمريكية بال" جريك كامبس " في التحرير من تنظيم  وائل حسين و ميرا أمير .


تحي اليوم الأول النجمة اللبنانية "نيكول سابا" يوم ٣٠ ديسمبر الجاري ويشارك في إحياء نفس الليلة رضا البحراوي و المطربة يسرا .

 

بـ قبلة.. نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها العاشر من يوسف الخال

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو


أما اليوم الثاني ٣١ ديسمبر  فيشارك في إحياء فقراته النجم  أحمد سعد و حوده بندق و شاهيناز و شيماء المغربي .


تبدأ فقرات الحفلين في السادسة مساء ويعدان من أقوى حفلات وسط البلد في رأس السنة ومن تنظيم وائل حسين وميرا أمير ومن المقرر أن تشهد فقرات اليومين العديد من ضيوف الشرف والمفاجأت.
 

الجامعة الأمريكية جريك كامبس وائل حسين نيكول سابا رضا البحراوي

موضوعات متعلقة

شاهد... "وسط البلد" و"شارموفرز" و"ديسكو مصر" يشعلون welcome party بالعاصمة الإدارية

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

بمشاركة رامي عياش وأحمد سعد.. نانسي عجرم تحيي حفل رأس السنة بالجلالة

شاهد.. ليلى علوي وإلهام شاهين وتامر حسني وحكيم في حفل زفاف ابنة ماجد المصري

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

بعد جولة غنائية عربية.. محمد حماقي يختتم 2021 بأول حفل رأس سنة في الجلالة

هاني البحيري يحصد جائزة أفضل مصمم أزياء في أسبوع الموضة بدبي

إيهاب توفيق يواصل تألقه بـ إنت اختياري ويشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينيات..صور

ترشيحاتنا

داعش يعلن مسئوليته عن انفجار قرب مكتب الجوازات في كابول

هروب 9 ذئاب مفترسة من حديقة حيوان فرنسية

مجمع الخدمات الزراعية ومكتبة حياة كريمة .. السيسي يتفقد منشآت المبادرة بـ المراشدة

للجرد السنوي.. غلق مكتبة نقابة الصحفيين بدءًا من الغد وحتى نهاية الشهر

توفير احتياجات الحرفيين.. اتحاد الصناعات: إستراتيجية جديدة لتطوير "الحرف اليدوية"

الخارجية: خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنجلاديش الصديقة في ضحايا حريق عبارة جنوب البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

المفاجآت تتوالى .. 5 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

مش هوزع فلوس والناس دي بتدلع.. أبرز 15 تصريحا للرئيس السيسي خلال افتتاحات قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

أخبار الفنانين| عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سيارة.. والراقصة دينا تكشف عن محاولتها الانتحار

تعالوا نعمل الصح|أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشاريع تنموية بقنا

"الأرصاد": طقس الأيام القادمة يشهد موجة "صقيع" ومناطق تصل لـ 1 درجة

في ضيافة نزار الفارس.. ماذا قال زوج منة عرفة عن خلافه مع محمد نجاتي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ