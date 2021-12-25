نيكول سابا والبحراوي وسعد وبندق يحيون رأس السنة في "الجريك كامبس" بالجامعة الأمريكية

على مدى يومين متتاليين يشارك عدد من نجوم الأغنية في إحياء حفلى العام الجديد داخل الجامعة الأمريكية بال" جريك كامبس " في التحرير من تنظيم وائل حسين و ميرا أمير .



تحي اليوم الأول النجمة اللبنانية "نيكول سابا" يوم ٣٠ ديسمبر الجاري ويشارك في إحياء نفس الليلة رضا البحراوي و المطربة يسرا .



أما اليوم الثاني ٣١ ديسمبر فيشارك في إحياء فقراته النجم أحمد سعد و حوده بندق و شاهيناز و شيماء المغربي .



تبدأ فقرات الحفلين في السادسة مساء ويعدان من أقوى حفلات وسط البلد في رأس السنة ومن تنظيم وائل حسين وميرا أمير ومن المقرر أن تشهد فقرات اليومين العديد من ضيوف الشرف والمفاجأت.

