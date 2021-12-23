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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ قبلة.. نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها العاشر من يوسف الخال

نيكول سابا
نيكول سابا

 

 


احتفلت الفنانة نيكول سابا مع زوجها الفنان يوسف الخال، بعيد زواجها العاشر، حيث ظهرت من خلال الصور وهي تقبل زوجها بطريقة حميمة.


ونشرت«نيكول» الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور «إنستجرام» وعلقت قائلة: "حبيبي شكرا لك علي الكعكة"  وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

 

تواصل النجمة اللبنانية نيكول سابا ، تألقها في إحياء سهرات القاهرة الجديدة وتخطف الأنظار بإطلالة ملكية خلال إحياء إحدى حفلات التجمع الخامس بحضور " كامل العدد".


وقدمت نيكول سابا عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"  ،"سهر الليالي" .. بالإضافة إلى" صورة سيلفي" و" الجو حلو" التي تفاعل معها الجمهور . 

 

تخلل الحفل قيام نيكول سابا بالتواصل مع أحد معجبيها عن طريقة مكاملة فيديو على موبايل صديق له كان ضمن الحضور. 


علي جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية  جديدة مع المخرج جاد شويري تطلقها مع بداية العام الجديد 2022 .

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الفنانة نيكول سابا يوسف الخال عيد زواج تخطف الأنظار ق بلة

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