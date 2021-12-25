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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لجنة مسابقة النحت لجوائز فاروق حسني تجتمع للتصويت على الأعمال المرشحة

صدى البلد

اجتمع اليوم السبت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النحت بجوائز مؤسسة فاروق حسني  للثقافة والفنون، للإطلاع والتصويت علي الأعمال الفنية المقدمة للمسابقة طبقاً لمعايير التقييم الآتية: (الابتكار -المعاصرة - جودة الأداء) مع مراعاة القيم الجمالية والتشكيلية للعمل الفني.

وقد تقدم لمسابقة فاروق حسني 89 عملاً فنياً مقدمة من 78 متسابقًا من 11 محافظة علي مستوى الجمهورية حيث تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنية 50 ألف جنية الجائزة الأولي30 ألف جنية الجائزة الثانية20 ألف جنية الجائزة الثالثة وتضم لجنة التحكيم لمسابقة النحت كلاً من:-
 الفنان الدكتور/ محمد العلاوى، وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، الفنان ناجي فريد – فنان تشكيلي ونحات، الفنان الدكتو عصام درويش  -  أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان، الفنانة الدكتورة  مروة يوسف رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة الزمالك – سابقاً، الفنان / إيهاب اللبان - نحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافةوسوف يتم التواصل مع الفنانين المتأهلين فقط للمرحلة قبل النهائية الفترة المقبلة وسيعلن عن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب الاشتراك لجائزة النحت عن طريق الموقع الالكتروني لمؤسسة فاروق حسني في الأول من سبتمبر الماضي وتم غلق باب الاشتراك في الأول من ديسمبر الحالي.

فاروق حسني مسابقة النحت الاعمال الفنية محمد العلاوى عصام درويش

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