عمارة: الأهلي بيتي ولست محسوبًا على أحد.. وهذا سر غضبي من بيبو

قال محمد عمارة نجم الاهلي والمنتخب الوطني السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "بره الملعب " مع مها السنباطي على أون سبورت إف إم: أنا عاشق لكيان النادي الأهلي، ولست محسوبا على أحد وزعلي في فترة معينة نتيجة خروج هادي ابني من قطاع الناشئين كان لفترة لكن بطبعي مش بشيل جوايا من حد، وبعد فترة من وجود كابتن الخطيب ومجلسه قلت إني أكبر داعم له وللنادي الأهلي.



وأضاف عمارة: غضبت لأن خالد بيبو بنفسه شاهد هادي ابني وأثنى عليه بشدة عندما ذهب معي لمشاهدته في إحدى المباريات وهو وقتها مديرا للأكاديميات وعندما تولى مسئولية قطاع الناشئين وتم إلغاء فريق ابني مواليد 2002 من اتحاد الكرة كان على النادي تصعيد البعض لفريق 2001 ، وفوجئت انه استبعد هادي ابني رغم أنه بشهادة الجميع وأولهم خالد بيبو انه لاعب جيد في مركزه بالنادي وكان جديرا بالتصعيد، في النهاية الأزمة انتهت ولست غاضبا من أحد ورأيي أن فترة لعب هادي في قطاع ناشئين الأهلي أثرت عليه سلبا لأنه كان بحاجة لمكان يشارك فيه بشكل أكثر كثافة.

هنا تحدث هادي محمد عمارة الذي كان حاضرا كضيف في الحلقة ايضا، قائلا: والدي عمره ما كان بييجي يتفرج عليا ومرات قليلة جدا لما كان بيحضر وكان ديما حريص إني أخوض التجربة وحدي دون أي تدخل منه، ولو أنا كنت موجود بالمجاملة مكنتش استمريت أكثر من 3 سنوات لعبت فيها كثيرا، لكن في النهاية لأهلي بيتنا ويوما ما سأعود وأرتدي تيشيرت الاهلي وأثبت وجودي وأحقيتي بذلك، انا حاليا سعيد جدا بتجربتي مع نادي "زد " فهو كيان كبير ولدي طموحات كبيرة معه.