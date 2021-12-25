التنمية المحلية: أنفقنا 47.3 مليار جنيه في الصعيد خلال 7 سنوات ..فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه يتم تدريب العاملين بالمحليات على كافة الأنشطة لتفادي مشاكل الماضي.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أكثر من 12 ألف موظف بالمحليات تم تدريبهم تحت إشراف الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب".

وأشار قاسم،،: "إجمالي حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الصعيد من قبل وزارة التنمية المحلية خلال الـ7 سنوات الماضية بلغت 47.3 مليار جنيه".

وأوضح خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم التنمية الملحية،: "تم تدريب الموظفين في المحليات لتفادي مشاكل الماضي من خلال الفصل بين متلقي الخدمة ومقدم الخدمة من خلال العمل على إنشاء مراكز تكنولوجيه بشراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات".