عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية: أنفقنا 47.3 مليار جنيه في الصعيد خلال 7 سنوات ..فيديو

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه يتم تدريب العاملين بالمحليات على كافة الأنشطة لتفادي مشاكل الماضي.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أكثر من 12 ألف موظف بالمحليات تم تدريبهم تحت إشراف الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب".

وأشار قاسم،،: "إجمالي حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الصعيد من قبل وزارة التنمية المحلية خلال الـ7 سنوات الماضية بلغت 47.3 مليار جنيه".

وأوضح خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم التنمية الملحية،: "تم تدريب الموظفين في المحليات لتفادي مشاكل الماضي من خلال الفصل بين متلقي الخدمة ومقدم الخدمة من خلال العمل على إنشاء مراكز تكنولوجيه بشراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات".

وزير التنمية المحلية وزارة الإتصالات وزارة التخطيط وزارة التنمية المحلية الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب الاستثمارات خالد قاسم

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة التركي: جالاتا سراي قرر تفعيل عقد شراء مصطفى محمد

إلغاء مئات رحلات الطيران في أمريكا بسبب كورونا

نشرة أخبار البرلمان | مستقبل وطن يوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا.. والسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التعدي على الطبيب

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار ومواصفات رينو لوجان 2022

الاتحاد التونسي يكشف حقيقة رحيل منذر الكبير عن تدريب المنتخب

أبو الليف يبكي خلال حديثه عن شقيقته: جزمتها فوق راسي بس علاقتنا انتهت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

تعرض للخنق قبل قتله.. كواليس جديدة حول مقتل مصري بإيطاليا.. صور

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

أبو الليف يبكي خلال حديثه عن شقيقته: جزمتها فوق راسي بس علاقتنا انتهت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

فيديو جراف.. من هي "شاتو جاركو" أول مسلمة محجبة تفوز بملكة جمال نيجيريا

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ