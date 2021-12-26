عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب مكأفاة كلبه.. تغريم دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق مبلغاً كبيراً.. تفاصيل

تغريم دانييل ستوريدج
تغريم دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق مبلغاً كبيراً

أصدرت محكمة أمريكية حكما غيابيا على مهاجم ليفربول السابق، دانييل ستوريدج، يجبره بدفع مبلغاً كبيراً لرجل عثر على كلبه المفقود.

 حصلت وكالة «بي أيه» على وثائق محكمة بولاية لوس أنجلوس تظهر أن حكما غيابيا صدر ضد ستوريدج، مما يعني أنه لم يستجب للشكوى المرفوعة ضده.

وأمر القاضي كورتيس كين، بأن يدفع لاعب كرة القدم لمغني الراب فوستر واشنطن مبلغ 30 ألف دولار كتعويضات وتكاليف تبلغ 85 دولارا.

وقال لاعب كرة القدم، الذي يلعب الآن في  الدوري الأسترالي، إن كلبه الصغير والذي يدعى «لوتشي» سُرق من منزله في لوس أنجليس في عام 2019 وعرض مكافأة على من يجده.

من جانبه، يؤكد فوستر واشنطن، وهو مغني راب معروف باسم «كيلا فيم»، أنه جمع ستوريدج بحيوانه الأليف، لكنه لم يحصل على المكافأة حسب تقرير نشرته «بي بي سي».

وأوضح مغني الراب للوكالة أنه شعر بخيبة أمل من ستوريدج، منوهاً: «آمل أن يدفع المبلغ وألا يحاول استئناف الحكم».

وأضاف فوستر واشنطن: « كنت أحارب من أجل هذه القضية منذ أكثر من عام، لا أصدق أن الأمر انتهى أخيرا، فعندما وجدنا الكلب اعتقدت أن حياتي ستكون أفضل».

جدير بالذكر أن اللاعب الدولي السابق في إنجلترا، دانييل ستوريدج، نشر عام 2019 مقاطع فيديو عن الأضرار في منزله في ويست هوليود عند وقوع الحادث بالإضافة إلى صور من كاميرات المراقبة لثلاثة رجال مقنعين عندما اختفى لوتشي.

وقال  دانييل ستوريدج في هذا الوقت: «من يعيد كلبي، 20 ألفا، 30 ألفا، أي مبلغ»، فنشر واشنطن صوراً من حسابه على تويتر، سائلا ستوريدج: «هل هذا هو لوتشي؟». 

وبعد إعادة الكلب الصغير المفقود، قال ستوريدج إنه ممتن للغاية للأشخاص الذين ساهموا بتحقيق الأمر، لكنه لم يذكر ما إذا كان قد دفع المكافأة.

وتم الاتصال بممثلي لاعب كرة القدم للتعليق على الحكم بعد صدوره لكنهم لم يكونوا جاهزين للرد.  

قبل انطلاق مباراة بدقائق .. وفاة لاعب عماني بـ نوبة قلبية حادة

بعد عقره اتنين موظفين.. بايدن يستقبل كلب جديد فى البيت الأبيض

فوستر واشنطن وثائق محكمة بولاية لوس أنجلوس محكمة امريكية كلبه المفقود دانييل ستوريدج

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. أول عملاق على وجه الأرض.. وأشباح ومجانين في مطعم بالسعودية

هل يجوز التحدث مع الله بالعامية ؟.. الإفتاء توضح

صرف رواتب الموظفين في عدد من الجهات اليوم.. تفاصيل

أخبار السيارات|أبرز 5 أنواع SUV لعام 2021 بالسوق المصرية وأشهر 5 موديلات هاتشباك في الامارات..أسعار ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2022

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

أخبار العالم: مصر ضيف منتدى سان بطرسبورج الدولي.. الصين تسجل رقماً قياسياً لإصابات كورونا.. وروسيا تعلن معلومات صادمة عن أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ