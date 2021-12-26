بسبب مكأفاة كلبه.. تغريم دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق مبلغاً كبيراً.. تفاصيل

أصدرت محكمة أمريكية حكما غيابيا على مهاجم ليفربول السابق، دانييل ستوريدج، يجبره بدفع مبلغاً كبيراً لرجل عثر على كلبه المفقود.

حصلت وكالة «بي أيه» على وثائق محكمة بولاية لوس أنجلوس تظهر أن حكما غيابيا صدر ضد ستوريدج، مما يعني أنه لم يستجب للشكوى المرفوعة ضده.

وأمر القاضي كورتيس كين، بأن يدفع لاعب كرة القدم لمغني الراب فوستر واشنطن مبلغ 30 ألف دولار كتعويضات وتكاليف تبلغ 85 دولارا.

وقال لاعب كرة القدم، الذي يلعب الآن في الدوري الأسترالي، إن كلبه الصغير والذي يدعى «لوتشي» سُرق من منزله في لوس أنجليس في عام 2019 وعرض مكافأة على من يجده.

من جانبه، يؤكد فوستر واشنطن، وهو مغني راب معروف باسم «كيلا فيم»، أنه جمع ستوريدج بحيوانه الأليف، لكنه لم يحصل على المكافأة حسب تقرير نشرته «بي بي سي».

وأوضح مغني الراب للوكالة أنه شعر بخيبة أمل من ستوريدج، منوهاً: «آمل أن يدفع المبلغ وألا يحاول استئناف الحكم».

وأضاف فوستر واشنطن: « كنت أحارب من أجل هذه القضية منذ أكثر من عام، لا أصدق أن الأمر انتهى أخيرا، فعندما وجدنا الكلب اعتقدت أن حياتي ستكون أفضل».

جدير بالذكر أن اللاعب الدولي السابق في إنجلترا، دانييل ستوريدج، نشر عام 2019 مقاطع فيديو عن الأضرار في منزله في ويست هوليود عند وقوع الحادث بالإضافة إلى صور من كاميرات المراقبة لثلاثة رجال مقنعين عندما اختفى لوتشي.

وقال دانييل ستوريدج في هذا الوقت: «من يعيد كلبي، 20 ألفا، 30 ألفا، أي مبلغ»، فنشر واشنطن صوراً من حسابه على تويتر، سائلا ستوريدج: «هل هذا هو لوتشي؟».

وبعد إعادة الكلب الصغير المفقود، قال ستوريدج إنه ممتن للغاية للأشخاص الذين ساهموا بتحقيق الأمر، لكنه لم يذكر ما إذا كان قد دفع المكافأة.

وتم الاتصال بممثلي لاعب كرة القدم للتعليق على الحكم بعد صدوره لكنهم لم يكونوا جاهزين للرد.