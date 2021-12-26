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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد لحظة انقطاع براشوت في الهواء وسقوط الركاب في البحر..فيديو

براشوت
براشوت

تحولت رحلة امرأتين في الهند من المتعة للرعب المميت بعد أن انقطع حبل "البراشوت" في الهواء وسقطتا في البحر خلال مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انطلقت صديقتان من سكان مدينة مومباي في الهند إلى مدينة ماهاراشترا الساحلية لمشاهدة المعالم السياحية والاستمتاع بالمناظر الخلابة على شاطئ أليباج.

قررت الصديقتان تجربة المظلات الطائرة بعد مشاهدة السياح في ماهاراشترا يستمتعون بها، لكن ما حدث لهن لم يكن أبدا في الحسبان.

فخلال تواجدهما في الهواء انقطع حبل المظلة "البراشوت"، وسقطت المرأتان في البحر خلال مقطع فيديو صادم.

ولحسن الحظ كانت المرأتان ترتديان سترات نجاة ساعدتهما على الوقوف على قدميها حتى وصول المساعدة.

أثار المقطع مخاوف بشأن تدابير السلامة التي يتجاهلها مشغلو الألعاب والأنشطة الرياضية، ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة معاقبة المقصرين.

الهند براشوت المعالم السياحية مومباي في الهند شاطئ أليباج ماهاراشترا اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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