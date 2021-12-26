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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لبنان .. وفاة شقيقة الفنان عاصي الحلاني وتشييع جنازتها

عاصى الحلانى
عاصى الحلانى

كشفت بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن رحيل شقيقة الفنان عاصي الحلاني اليوم، والتى تدعى «حياة الحلانى».

وتم تشييع جنازة شقيقة عاصى الحلانى وتم دفنها فى مقابر العائلة، وذلك وسط حضور عدد من الأهل والأقارب. 

عاصى الحلانى 

حل النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا ببرنامج على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث النجم اللبناني عاصي الحلاني، عن عملية خطفه أثناء الحرب الأهلية، قائلا: "سنة 1986 أو 1978 كنت بدأت أغني وكان عندي 16 سنة"، لافتا: "كان معايا شاب أكبر مني وكنا موجودين في الجبل ونازلين على بيروت الفجر، كنا بنطلع على الصيد".

وأضاف: "اتخطفنا احنا الاتنين.. وكان حينها ظروف طارئة يعيش فيها كل اللبنانيين، وفجأة جماعة وقفونا في الطريق وكلبشونا"، مشيرا: "اتخطفنا وفضلنا 24 ساعة، وأهلي فاكرني في الجبل معرفوش أني اتخطفت".

وأشار  النجم اللبناني عاصي الحلاني: "كان يوم من أصعب أيام عمري، وفضلنا مربوطين بالكلابشات، وكنت كل ما اتكلم آكل علقة"، متابعا: "وأنا محجوز كنت بسمع صوت ناس بتضرب وقولت أكيد هيضربوني وفضلت أعيط".

وتابع النجم اللبناني عاصي الحلاني،: "شخص أخذني وروحت لمكتب اللي مسئول عنهم، قال لي خلاص امشوا.. لما قال لي كدا ارتحت".

 

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