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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير: الأهلي "كبير القارة" ولاعبوه كانوا مجهدين .. فيديو

سعد سمير ونيدفيد
سعد سمير ونيدفيد

أبدى سعد سمير مدافع فيوتشر المعار من الأهلي سعادته بالتعادل في مباراة الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري الممتاز.

وقال سمير في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "اللعب ضد الأهلي يمنح شعورا مختلفا، الأمر لم يكن سهلا خصوصا أني أنتمي إليه وأنا هنا على سبيل الإعارة".

وأضاف "أيضا كنت سعيد باللعب أمام بطل إفريقيا والسوبر والكأس وثالث كأس العالم للأندية، كنا نلعب أمام كبير القارة وتعادلنا معه".

وأوضح سعد سمير : "نحضر للمباراة منذ وقت طويل لأنه كان هناك فترة التوقف، وخسرنا قبلها آخر مباراتين ضد إنبي وطلائع الجيش وكنا نرى أننا تعرضنا لهزيمتين لم نستحقهما، كنا نصل للمرمى ونخلق الفرص ولكن لا نفوز، وكنا بحاجة لنتيجة إيجابية".

وتابع "واجهنا فريقا كبيرا فاز على كل من واجهه ولم يعطله أحد بعد هدف الأهلي المبكر كنت أعرف أننا سنعود في المباراة، فلم يكن هناك الكثير من الفرص رغم الاستحواذ ،اللاعبون أصحاب الخبرة يعرفون ذلك، كان يجب أن نهدأ والمهم أن نسجل الفرصة التي سنصل بها، وهكذا بدأ اللاعبون يكتسبون الثقة والندية".

وواصل سمير "نحن نعمل بصورة جيدة بدنيا، وكان الإجهاد واضحا على الأهلي كنا نعرف ذلك الأمر والمدرب علي ماهر أعد للمباراة بهذا الشكل وقرأها بصورة جيدة هو واحد من أهم أسباب قراري بالانضمام إلى فيوتشر".

وعن حقيقة أن من سجل هدف التعادل في شباك الأهلي اليوم هو لاعبه وناشئه كريم نيدفيد قال سعد سمير: "هذا ما تربينا عليه في الأهلي ومن في النادي الآن يعرفون ذلك جيدا إنهم يعرفون أن أكثر من سيقاتل في الملعب سيكونون من لاعبي الأهلي لأنهم من قاموا بتربيتنا على ذلك".

سعد سمير فيوتشر الأهلى للدوري المصري كأس العالم للاندية

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