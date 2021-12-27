إيران تعلن قرارات جديدة لمواجهة تفشي أوميكرون

حظرت إيران دخول المسافرين من بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج لمدة 15 يوما كجزء من القيود بعد اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون سريع الانتشار.

وقال التلفزيون الرسمي أمس الأحد إن حظرا مماثلا فُرض في أواخر نوفمبر الماضي على المسافرين من جنوب إفريقيا وسبع دول مجاورة، مُدد أيضا لمدة 15 يوما.

وأضاف أن السلطات الصحية أوقفت إلى أجل غير مسمى السفر البري إلى تركيا المجاورة، وهي مقصد سياحي شهير، بسبب المتحور الجديد.

أبلغت إيران، مركز تفشي الوباء في الشرق الأوسط، عن 14 حالة مؤكدة فقط من أوميكرون حتى الآن، لكن تقارير إعلامية قالت إن مجموعات الكشف لم تكن متاحة على نطاق واسع وحذر المسؤولون من احتمال انتشار سريع في غضون أسابيع.

وعانت البلاد من 131400 حالة وفاة في خمس موجات من الإصابات بـ فيروس كورونا منذ فبراير 2020.