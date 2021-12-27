اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

تدخل قرارات الإمارات الجديدة بشأن إقامة المناسبات في الأماكن المغلقة والمفتوحة حيز التنفيذ بداية من اليوم الإثنين، وذلك بالتزامن مع انتشار متحور أوميكرون.

وكانت السلطات الإماراتية أعلن عن شروط جديدة لإقامة المناسبات المجتمعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة في البلاد، تشمل تقليص الطاقة الاستعابية في الأحداث والمناسبات العامة.

ويشمل التحديث الجديد وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية تقليص نسبة الطاقة الاستيعابية أثناء إقامة حفلات الأفراح والعزاء والمناسبات العائلية إلى 60% كحد أقصى، على ألا يتجاوز عدد الحضور 50 شخصًا في الأماكن المغلقة والقاعات الداخلية، و150 شخصًا في الأماكن المفتوحة و30 شخصًا للمناسبات في المنازل.

كما يستمر تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها لحضور المناسبات المجتمعية وإبراز حالة "المرور الأخضر" على تطبيق الحصن ونتيجة سلبية لفحص مسحة «PCR» الخاصة بفيروس كورونا، لأقل مدة لا تجاوز 48 ساعة، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.