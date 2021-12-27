عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات توافق على الاستخدام الطارئ للقاح جديد لفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد "يعتمد على البروتين المؤتلف" من إنتاج شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي القرار عقب المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم إجراؤها في دولة الإمارات.

اقتصاد الإمارات|المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة

الإمارات تتضامن مع البرازيل وتقدم تعازيها في ضحايا الفيضانات

وقالت الوزارة في بيانها إن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.

وشملت الدراسة مشاركين تم تطعيمهم مسبقاً بجرعتين من لقاح "سينوفارم سي إن بي جي" غير النشط ضد كوفيد-19، وسجل معدل الانقلاب المصلي نسبة تصل لـ 100%.

الامارات الاستخدام الطارئ لقاح كورونا سينوفارم سي إن بي جي

ترشيحاتنا

جوائز جلوب سوكر.. ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم ومحمد صلاح ثانيًا

مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ 100عاما بعبور دولة كاملة على الدراجة

جوائز جلوب سوكر.. مبابي أفضل لاعب في العالم متفوقًا على محمد صلاح

الجامع الأزهر يعقد مقابلات مع المتقدمين للعمل محفظين للقرآن.. صور

أول تعليق من سوريا على قرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الجولان المحتل

رد أمين الفتوى على سائلة بدًلت نية النذر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

الأرصاد : أجواء شتوية مستقرة حتى الخميس المقبل | شاهد

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تغني "شعبي" و"راب" وتكشف كواليس عزومات الفسيخ مع شيرين برأس السنة

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

فيديو

صدمة حماقي وكارمن.. أبرز مواقف الفنانين مع جمهورهم في 2021.. فيديو

زواج أونلاين.. "تقليعة جديدة" لعروسين من الأردن بسبب كورونا "فيديو جراف"

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ