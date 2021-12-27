الإمارات توافق على الاستخدام الطارئ للقاح جديد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد "يعتمد على البروتين المؤتلف" من إنتاج شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي القرار عقب المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم إجراؤها في دولة الإمارات.

وقالت الوزارة في بيانها إن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.

وشملت الدراسة مشاركين تم تطعيمهم مسبقاً بجرعتين من لقاح "سينوفارم سي إن بي جي" غير النشط ضد كوفيد-19، وسجل معدل الانقلاب المصلي نسبة تصل لـ 100%.