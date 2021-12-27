النيابة تستعجل التحريات في واقعة العثور على جثة طبيبة داخل فندق قصر النيل

أجرت جهات التحقيق معاينة لمكان العثور على جثة طبيبة داخل غرفة فندق معروف في منطقة قصر النيل وسط غموض حول الحادث.

تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل غرفة بفندق في منطقة قصر النيل.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ، وتبين من المعاينة الأولية لمكان الواقعة وجود جثة طبيبة داخل غرفتها بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وقام رجال البحث الجنائي بمناقشة العاملين بالفندق وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وكشف أسباب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير محضر واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث.