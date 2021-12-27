يكشفك لو أونلاين.. تطبيق يظهر لك خداع أصدقائك على واتس آب

يقوم الكثير من مستخدمي تطبيق WhatsApp واتس آب باستخدام حيلة " إخفاء آخر ظهور" لهم على التطبيق، لمنع أى شخص على قائمة اتصالاتهم أو حتى خارجها بمعرفة إذا كانوا أونلاين ويستخدمون التطبيق، أم أنهم غير متاحين في الوقت الحالي.

ومع إطلاق تطبيق واتسآب العديد من الميزات في الفترة الأخيرة ، والتى كان أغلبها متعلقة بالخصوصية، أتاح للمستخدمين التخفى بشكل كامل، لكيلا يستطيع أحد من جهات اتصالك على الواتسآب معرفة آخر وقت كنت نشط فيه على واتسآب.



وخلق هذا الأمر نوع من أنواع الخداع بطريقة ما حيث يقوم باستخدامه الأشخاص، لكيلا يستطيع أحد من أصدقائهم أو زملائهم في العمل مراسلتهم في وقت معين، الأمر الذى سبب حيرة لدى الكثيرين في معرفة إذا كان الخص نشط أو أونلاين فعلا أم إنه غير نشط.



وهناك عدد من التطبيقات التي من الممكن أن تكشف لك خداع أصدقائك على تطبيق واتسآب ، والذى يعتبر من أفضلها تطبيق WaLogger - Online Tracker الذى بإمكانه اكتشاف حالتك على واتسآب.

ويعلمك تطبيق WaLogger إذا كان الخص الذى تريد محادثته في الوقت الحالي على تطيق واتسآب متصل أو غير متصل فعلا ، كما أنه يقوم بإرسال إشعارا لك بمجرد أن يكون الشخص متصل أو أونلاين على واتسآب .

ومن خلال تطبيق WaLogger يمكنك تخصيص عدد معين من الأفراد الذين تريد أن تتبع حالتهم على واتسآب، ويرسل لك كل المعلومات الخاصة بوقت اتصالهم كما يتميز التطبيق بالوصول غير المصرح به عن طريق تشفير التطبيق الخاص بك برمز الحماية.

