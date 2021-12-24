منها إيموجي قلب جديدة.. ميزات مذهلة من واتسآب احتفالا بـ 2022| صور

يعتزم تطبيق WhatsApp واتسآب إطلاق عدد من الرموز التعبيرية والملصقات الجديدة لمستخدميه خلال الأيام المقبلة، احتفالا بالعام الجديد 2022 ، كما يقوم التطبيق بالعمل على تحسين عدد من الميزات الجديدة للمستخدمين منها واجهة جديدة للمكالمات الصوتية.

وبحسب موقع Gadgets 360 فإنه من المتوقع أن يطلق واتسآب خلال أيام إيموجي أو رموز تعبيرية على شكل "قلب" بألوان جديدة وتصاميم تصدر لأول مرة.



وسيحصل مستخدمو هواتف آيفون وأندرويد على الإيموجي الجديدة ولكن مع تصميم مختلف لكل نظام ، كما سيتم إضافة الإيموجي الجديدة لنظام واتسآب على الويب من خلال تحديث ثابت.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo المتخصص في رصد الميزات الجديدة من واتسآب ، فإن المطورون يعملون على توفير الرسوم المتحركة لجميع الرموز التعبيرية لإيموجي " القلب" على التطبيق، في الوقت الحالي لآيفون وأندرويد .

إيموجي واتسآب 2022

إيموجي واتسآب 2022



كما يحتوى إيموجي " القلب الأحمر" على عدد من التصاميم الجديدة بالإضافة إلى رسوم متحركة نابضة بالحياة على جميع الأنظمة الأساسية، كما تم تسريب صورة لتصميم شكل الإيموجي الجديد.

إيموجي واتسآب 2022



وستكون الإيموجي الجديدة في واتسآب جزءًا من ميزة ردود الفعل على الرسائل التي تم رصدها سابقًا، حيث يشاع أن واتسآب سيسمح للمستخدمين بالرد على رسالة معينة في الدردشة باستخدام رموز تعبيرية محددة.

كما أن هناك أيضًا ميزة جديدة لعلامة تبويب تظهر معلومات لرد الفعل عن رسالة معينة، حيث تم الإبلاغ عن ردود الفعل على الرسائل إلى سلاسل المحادثات الفردية وسلاسل الدردشة الجماعية على جميع إصدارات التطبيق.

وسيبدأ واتسآب سيبدأ قريبا في عرض عدد من الإشعارات لجميع مستخدميه للإشارة إلى أن واتسآب يمتلك ميزة التشفير من طرف لطرف، وأنه يمكن الاعتماد عليه في إرسال البيانات المهمة والحساسة بدون أية عوائق.

