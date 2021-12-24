واتسآب يصدر تنبيها عاجلا.. قم بتغيير كلمة مرورك إذا قمت بزيارة هذه المواقع

أصدر واتسآب WhatsApp، تحذير عاجل لمستخدميه من آلاف مواقع الويب المزيفة التي تنتحل شكل تطبيق الدردشة الشهير في محاولة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم.

وذكرت صحيفة "express" البريطانية، أن قراصنة الإنترنت يتبعون تكتيكا جديدا من أجل الوصول إلى حسابات مستخدمي واتسآب، وهو تهديد يجب أن يكون جميع المستخدمين على دراية به.

التصيد الاحتيالي هو تهديدا كبيرا للملايين مستخدمي الإنترنت

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة ميتا (فيسبوك سابقا)، المالكة للمنصة إنها رصدت أكثر من 39 ألف موقع ويب يحاول سرقة تفاصيل المستخدم من خلال إقناعهم بصفحات تسجيل دخول وهمية مشابهة لصفحات واتسآب.

وأوضحت عملاقة التواصل الاجتماعي، أن عمليات التصيد الاحتيالي الأخيرة، لا تقتصر على واتسآب فقط، ولكن حاول قراصنة الإنترنت خداع مستخدمي فيسبوك وماسنجر و إنستجرام أيضا.



وتجذب هجمات التصيد الجديدة الضحايا إلى مواقع ويب مزيفة، وقد تم تصميم محتوى الموقع لإقناع المستخدمين بإدخال تفاصيل معلوماتهم الحساسة، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني.

وتشعر فيسبوك بقلق شديد بشأن التهديدات الأخيرة من مواقع سرقة البيانات، وقامت برفع دعوى قضائية كمحاولة لإيقاف الهاكرز من سلوك هذه المسارات مرة أخرى.

وحثت فيسبوك، مستخدمي واتسآب ما إذا تلقوا رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو رسالة واتسآب، تطلب منهم تسجيل الدخول إلى أي من حساباتهم على أحد الخدمات المملوكة لشركة ميتا عبر موقع ويب، على عدم النقر على أي روابط أو إدخال أي تفاصيل ما لم يكن المستخدم متأكدا بنسبة 100٪ أنها واردة من مصدر رسمي.

وشددت فيسبوك تحذيرها من جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تأتي دائما من fb.com أو facebook.com أو facebookmail.com، وشجعت مستخدميها على زيارة صفحة الدعم الخاصة بها أو صفحتها الرئيسية facebook.com أو فتح تطبيقها على الهواتف الذكية للتحقق من الرسائل المهمة من الشركة.

وإذا تلقيت بريدا إلكترونيا أو رسالة مشبوهة تدعي أنها من فيسبوك أو واتسآب أو إنستجرام فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات، وعدم الرد على الرسائل التي تطلب كلمة المرور أو رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك.



نصائح من فيسبوك لتفادي اختراق حسابك



-إذا كنت قادرا على تسجيل الدخول إلى حسابك، فقم بتأمين حسابك عن طريق إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الخروج من أي أجهزة لا تملكها.

-إذا لم تتمكن من الدخول إلى حسابك وكان اسم المستخدم أو كلمة المرور لا يعملان، اتبع تعليمات شركة فيسبوك لتتعرف على كيفية استرداد حسابك.

-إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان هناك أي شيء غريب قد حدث لحسابك، فتعرف على كيفية مراجعة النشاط الأخير والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة التي أرسلها شركة فيسبوك.