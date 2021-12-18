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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حيلة أنيقة تساعدك على الوصول للرسائل المهمة بـ واتساب

واتساب
واتساب

يمكن أن تساعدك احدى الحيل الخفية بتطبيق واتساب WhatsApp، على تجنب نسيان الأحداث الخاصة من خلال تخصيص عنوان أو كلمة مرور أو أي معلومة مهمة قد تكون أرسلتها أو استقبلتها عبر جهات اتصالك على منصة الدردشة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، تضمن لك ميزة واتساب المسماة "الرسائل المميزة بنجمة"، أنك لن تضطر إلى فقد أي رسائل مهمة قد تضيع في سلسلة من المحادثات و آلاف الرسائل اليومية الواردة إليك عبر تطبيق التراسل الأشهر.

 

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وتتيح ميزة واتساب الخفية "الرسائل المميزة بنجمة"، وهي خاصية ليست معروفة لدى الكثير من المستخدمين،  وضع علامة على نصوص معينة كإشارة مرجعية، يمكنك بعد ذلك العثور عليها وعرضها بسهولة في قسم الرسائل المميزة بنجمة في الدردشة.


وإذا كنت بحاجة إلى تذكر تاريخ معين أو حتى مكان لقاء قمت بذكره ضمن محادثات واتساب، قم بوضع إشارة عليه باستخدام خاصية "الرسائل المميزة بنجمة"، وستؤدي هذا الخطوة إلى حفظ النص تلقائيا في ذاكرة التخزين المؤقت للرسائل المميزة بنجمة، والتي تخزن جميع رسائلك المميزة بنجمة في مكان واحد.

 

طريقة استخدام حيلة واتساب الأنيقة الرسائل المميزة بنجمة


- افتح تطبيق واتساب، واذهب إلى تبويب الدردشات وانقر على الدردشة ذات الصلة.

- ابحث عن الرسالة التي تريد وضع إشارة عليها، ثم انقر مطولا عليها.

- ستظهر لك قائمة جديدة أعلى نافة الدردشة، قم بالنقر فوق رمز "النجمة" ضمن الخيارات المتاحة.

 

الوصول لجميع الرسائل المميزة بنجمة

 

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما الوصول إلى رسائلك المميزة بنجمة، وهي كالآتي:


الأولى: لعرض الرسائل المميزة بنجمة في دردشة معينة، افتح تطبيق واتساب وافتح الدردشة، ثم انقر فوق اسم الدردشة الفردية أو الجماعية في الجزء العلوي من شاشتك لفتح قائمة المعلومات، ستجد قسما يسمى الرسائل المميزة بنجمة.

الثانية: يمكنك الاطلاع على قائمة بجميع الرسائل المميزة بنجمة، اذهب إلى إعدادات واتساب التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية أعلى نافذة التطبيق، من القائمة المنسدلة حدد خيار الرسائل المميزة بنجمة Starred Messages ، سترى نافذة جديدة تحوى جميع الرسائل التي قمت بتمييزها بنجمة،  بمجرد النقر على أي منهم سيتم توجيهك مباشرة إلى المحادثة التي تحتوي على الرسالة المميزة بالنجمة.

واتساب ميزة خفية ميزة واتساب WhatsApp الرسائل المميزة بنجمة Starred Messages

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