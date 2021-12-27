الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين ..غدا

تستكمل وزارة المالية غدا الثلاثاء، عمليات رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين أو الكوادر الخاصة لليوم الرابع على التوالي، عن شهر ديسمبر الجاري.



ومن المقرر أن يتم صرف بقية رواتب العاملين بالدولة من الجهات التي لم تتقاضي مرتباتها؛ بعد 60 جهة مرتباتها خلال 3 أيام سابقة علي مستوي 3 مجموعات وظيفية.



وصرفت وزارة المالية خلال يومي 22 و 23 و 26 من ديسمبر الجاري رواتب العاملين بالدولة لصالح 47 جهة من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة بالحكومة من إجمالي 5 أيام مخطط أن تتم فيها عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



وصرفت الوزارة مرتبات الموظفين بـ 13 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة من المجموعة الثالثة ، تضمنت وزارات " التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، المالية" وهيئاتها التابعة وكذلك المديريات الخدمية بالمحافظات.



وتضمنت عمليات صرف الرواتب لعدد من الجهات المستقلة من بينها " الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء" وباقي الجهات الأخري.

وقالت وزارة المالية، إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ تأتي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

يشار إلى أنه مع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.