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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صرف رواتب الموظفين في عدد من الجهات اليوم.. تفاصيل

صرف مرتبات
صرف مرتبات

تصرف وزارة المالية صباح اليوم الأحد الموافق 26-12 -2021، رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين أو الكوادر الخاصة لليوم الثالث على التوالي، عن شهر ديسمبر الجاري.


ومن المقرر أن يتم صرف رواتب العاملين ضمن المجموعة الثالثة بإجمالي 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من أصل 60 جهة ستتقاضي رواتب موظفيها 


وصرفت وزارة المالية  خلال يومي 22 و 23 من ديسمبر الجاري رواتب العاملين بالدولة لصالح 47 جهة من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة بالحكومة من إجمالي 5 أيام مخطط أن تتم فيها عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.


و بموجب قرار وزارة المالية فإنه من المخطط أن يتقاضي الموظفون بـ 13 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة من المجموعة الثالثة .


وتتضمن تلك الجهات وزارات " التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، المالية" وهيئاتها التابعة وكذلك المديريات الخدمية بالمحافظات.


كما ستتضمن عمليات صرف الرواتب لعدد من الجهات المستقلة من بينها " الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء" وباقي الجهات الأخري


كما سيتم استكمال عمليات صرف الرواتب علي مدار يومين آخريين اعتبارا من الإثنين و الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

 

وقالت وزارة المالية، إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ تأتي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

 

يشار إلى أنه مع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.

 

 

 

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