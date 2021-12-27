جابي خوري: السعودية سمحت بعرض أفلام رفضتها الرقابة فى مصر

أكد المنتج جابي خوري، أن الرقابة الفنية فى مصر تعاني من مشاكل مع نفسها ومشاكل مع الأعمال الفنية، قائلا "احنا بنرجع للخلف والرقابة تتعرض لضغوط جامدة من جميع الجهات، والرقابة عليها رقابة وتتأخر جدا فى اعطاء الموافقات على الافلام".

وأضاف المنتج جابي خوري، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن صناعة السينما في مصر تمر بمرحلة صعبة جدا والرقابة الذاتية التي نقوم بها على أنفسنا الان أصبحت اصعب من جهاز الرقابة، قائلا: "السعودية سمحت بأفلام في مهرجان البحر الاحمر رفضت في مصر".

وتابع: "الأفلام عندنا بتترفض وعندنا جهات غير معروفة بتوقف عرض الافلام لأسباب مختلفة وده وضع صعب على المنتج كمان خاصة مع وجود وجهات غير معروفة تتحكم في الرقابة فى مصر"، مشددا على ضرورة وجود معايير واضحة للرقابة وأن نكون جادين بالالتزام بالمعايير.

