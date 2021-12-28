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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في جبهات مأرب

مسيرة حوثية
مسيرة حوثية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن الجيش اليمني استطاع إسقاط طائرة حوثية مسيرة في جبهات مأرب اليمنية.

فيما قالت مصادر مطلعة،  أمس الإثنين، إن الحوثيون اليمنيون تراجعوا عن تعنتهم بإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وأشات المصدر، في تصريح لشبكة "العربية"، إلى هبوط 3 رحلات جوية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، اليوم الاثنين، في مطار صنعاء.

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وعرض المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي الأحد، صورا تثبت "استخدام ميليشيا الحوثي مطار صنعاء لأغراض عسكرية"، فضلاً عن "تدريبات للحوثيين من أجل إطلاق صواريخ باليستية من المطار".

وأضاف الناطق باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي في بيان اليوم، "حزب الله سرطان أثر على لبنان وامتد للخارج.. تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم".

وأضاف الناطق بأن "اعتداءات حزب الله الإرهابي امتدت من لبنان إلى سوريا فاليمن والسعودية" محملا حزب الله اللبناني المسؤولية عن الضحايا في السعودية واليمن.
 

ميليشيا الحوثى الجيش اليمني حزب الله حزب الله اللبناني تحالف دعم الشرعية في اليمن

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