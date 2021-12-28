الشقيقة الكبرى.. هذه أدوار مصر لدعم القضايا العربية ..فيديو

لا شك أن مصر تحمل على عاتقها تحمل مسئوليات كبيرة تجاه الدول العربية الشقيقة.

ففي عهد الرئيس السيسي تبنت مصر الإسهام في حل الكثير من القضايا العربية الشائكة.

لعل من أهمها أزمة ليبيا الشقيقة، وطالبت مصر بالتوصل إلى تسوية شاملة

تحافظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة الشقيقة.

واستضافت مصر اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وتبنت مشكلة القضية الفلسطينية والإسهام في الحصول على حقوقها المشروعة والعادلة.

وأسهمت في إعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار

وساهمت مصر في حل العديد من القضايا العربية، مثل مشكلة لبنان وحل بعض المشاكل في دول الخليج العربي الشقيق.

ولمتابعة المزيد حول دور مصر في تبني وحل مشاكل الدول العربية .. تابع الفيديو جراف التالي:

