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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل أعماله: والتر هودج لن يعود إلى مصر هذا الموسم

صدى البلد

كشف محمد يوسف وكيل أعمال والتر هودج لاعب كرة السلة السابق بنادي الزمالك، عن حقيقة عودته إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: "والتر هودج لن يعود إلى مصر هذا الموسم".

وأوضح أن هودج "مرتبط بعقد مع فريقه في بورتوريكو لموسم إضافي يبدأ في شهر أبريل وعنده مباريات دولية مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم في شهر فبراير".

وأغلق وكيل اللاعب بهذه الكلمات الطريق أمام الزمالك والأهلي بعدما اهتما في الفترة الماضية بضم اللاعب.

وأسهم هودج بقوة في تتويج الفارس بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا "BAL" التي أقيمت تحت رعاية NBA للمرة الأولى، كما قاد الأبيض لحصد لقب دوري السوبر المصري، في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي يضم بين صفوفه حاليا اللاعب الأمريكي مايكل تومسون، فيما يضم الزمالك بين صفوفه مواطنه إدجار سوسا.

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