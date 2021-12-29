تطورات المنطقة الصناعية الروسية ومحطة الضبعة النووية في لقاء دبلوماسي لـ سفير مصر بموسكو

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلى أوسماكوف، حيث بحث الجانبان أوجه علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات.

وصرح السفير نزيه النجاري بأن الاجتماع تناول بحث التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات المنطقة الصناعية الروسية، ومحطة الضبعة النووية، وتصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة قطار، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون المصري الروسي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما التجارة والصناعات الدوائية وتصنيع السيارات والنقل البحري والجوي، وكذلك الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر كدولة ضيف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي تستضيفه روسيا في شهر يونيو المقبل.

وأضاف السفير المصري أن الجانبين أشادا خلال الاجتماع بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون الاقتصادي التي تجمع مصر وروسيا، والذي يعد انعكاساً للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لزيادة حجم التجارة والاستثمارات، بما يحقق مصلحة البلدين.