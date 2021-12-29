عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطورات المنطقة الصناعية الروسية ومحطة الضبعة النووية في لقاء دبلوماسي لـ سفير مصر بموسكو

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري سفير مصر في روسيا

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مع  نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلى أوسماكوف، حيث بحث الجانبان أوجه علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات.

وصرح السفير نزيه النجاري بأن الاجتماع تناول بحث التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات المنطقة الصناعية الروسية، ومحطة الضبعة النووية، وتصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة قطار، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون المصري الروسي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما التجارة والصناعات الدوائية وتصنيع السيارات والنقل البحري والجوي، وكذلك الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر كدولة ضيف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي تستضيفه روسيا في شهر يونيو المقبل.

وأضاف السفير المصري أن الجانبين أشادا خلال الاجتماع بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون الاقتصادي التي تجمع مصر وروسيا، والذي يعد انعكاساً للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لزيادة حجم التجارة والاستثمارات، بما يحقق مصلحة البلدين.

مصر روسيا الضبعة التعاون الاقتصادى جمهورية مصر العربية القطاعات الاقتصادية النقل البحري محطة الضبعة النووية المنطقة الصناعية سفير مصر محطة الضبعة وزير الصناعه تصنيع السيارات وزير الصناعة والتجارة مصر وروسيا سفير جمهورية مصر السفير المصري المنطقة الصناعية الروسية سفير مصر بموسكو وزير الصناعة والتجارة الروسي

موضوعات متعلقة

في مستهل زيارته إلى كيجالي.. شكري يلتقي نظيره الرواندي لتعزيز العلاقات الثنائية|صور

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر تكسر جمود القضية الفلسطينية وتحيي مسار المفاوضات مع إسرائيل.. و500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. ماذا فعلت مصر من أجل العرب ؟

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. كيف نجحت مصر في حماية أمنها القومي في مواجهة تحديات أزمة سد النهضة ؟

إنجازات الدبلوماسية المصرية 2021 .. تعاون غير مسبوق مع الأشقاء الأفارقة.. نجاح قوي لمجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر .. فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص في أسواق القارة

إنجازات الدبلوماسية المصرية 2021 .. دعم وتضامن مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. ماذا فعلت مصر من أجل ليبيا ؟

بعد وصول الدفعة الأولى.. السفارة المصرية في طوكيو توفر 700 ألف جرعة من أسترازينيكا للقاهرة

ترشيحاتنا

حادث مرعب.. شاحنة كبيرة تصطدم بـ 17سيارة داخل ساحة انتظار.. صور

علاج إدمان الترامادول بـ4.5 جنيه وأون لاين بـ 600.. رئيس التصنيع الدوائي بـ نقابة الصيادلة: لا تشتروا من خارج الصيدلية

بسبب مونديال الأندية.. الاهلي في ورطة قبل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا.. تفاصيل

خبراء عن حظوظ الأهلي والزمالك: قادرون على التأهل إلى دور الثمانية بأبطال أفريقيا

استشاري يحسم الجدل بشأن تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين

شركة «جرافيتي» الصديقة للبيئة.. فورد موستنج E الكهربائية تتحول لسيارة أجرة بشوارع نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

طقس غير مستقر| منخفض جوي يضرب الإسكندرية.. غدًا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

يفضح السر بعد 10 سنوات.. عندما قلد تامر حسنى صوت بهاء سلطان فى أغنية شهيرة

هل تهدد زلازل جزيرة كريت المتكررة مصر؟ .. مفاجأة غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ