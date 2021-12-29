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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء: الأبنية التعليمية من المشروعات القومية.. وإنشاء مرسى سياحي ببنى سويف

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، وذلك من منطلق الحرص على دعم خطط تطوير المباني التعليمية بما يخدم أهداف النهوض بالتعليم ويتماشى مع برامج التنمية التي تستهدفها الدولة.  

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة الأقصر بتنفيذ مرسى معدية للأهالي، بما يحقق خدمة أبناء المحافظة والتيسير عليهم.

وافق مجلس الوزراء على إنشاء مرسى سياحي بمحافظة بنى سويف، لخدمة الرحلات النيلية، للمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مراسي على مجرى النيل لتنشيط السياحة وايجاد فرص عمل للشباب.

الوزراء الأبنية التعليمية المشروعات القومية سياحي بمحافظة بنى سويف افق مجلس الوزراء مشروعات الهيئة العامة للأبنية

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