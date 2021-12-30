عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

البطلة السعودية دانية عقيل تعلن مشاركتها في داكار 2022

صدى البلد

اعلنت دانية عقيل بطلة العالم لراليات كروس كانتري " الباها" لعام ٢٠٢١ عن انتهاء استعداداتها التقنية وجهوزيتها للمشاركة الاولى الرسمية في رالي دكار العالمي الذي سيقام على ارض المملكة من الفترة 1 الى ١٤ يناير ٢٠٢٢ .

 

 جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقيل بحضور مساعدها الاوروغوياني سيرجيو لافونتيه والسيد خالد كمال مدير العام شركة "بدائل الايجار للمعدات المحدودة "احدى مجموعة شركات الزاهد " الراعي الرئيسي لها في هذا الرالي .

 

وكشفت دانية عقيل عن اخر الاستعدادات التي اجرتها لهذه المهمة الوطنية الكبيرة لتكون واحدة من السائقين والسائقات الذين يمثلون بلدهم المملكة العربية السعودية ، كذلك كشفت عن السيارة التي ستشارك على متنها المصنفة بفئة T3 من نوع " Can Am Maverick X3 ”.

 

وحول استعداداتها وامكانيات تحقيق نتيجة ايجابية فيه قالت دانية :" رالي دكار من اصعب السباقات واكثرها قساوة و بدات الاستعدادات له مع مشاراكاتي في بعض جولات بطولة العالم للكروس كانتري " باها  " التي تعتبر رالي مصغر لدكار  لاسيما مشاركتي الاخيرة في رالي  حائل الدولي ، لقد اكسبتني هذه التجربة خبرة جيدة ستساعدني باذن الله بتحقيق نتيجة المأمولة خاصة وان السيارة التي ساقودها جاهزة تماما كذلك فريق المساندة وملاحي الاورغواياني الذي يملك خبرة كبيرة في هذا المجال ." وختمت كلامها بالتمني بانهاء الرالي .

 

من جهتها اعربت دانية عقيل عن شكرها وامتنانها لوزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الامير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل على الدعم اللامحدود التي حظيت به اضافة الى دعم رعاية الشركات الوطنية ومساهمتهم في تحقيق هذه المشاركة ، لاسيما مجموعة شركات الزاهد و قالت في الكلمة التي القتها في المؤتمر :" مشاركتي في رالي دكار خطوة مهمة لي لتعزيز من خبرتي في عالم الراليات وكنت اتابع هذا الرالي منذ اعلان المملكة عن استضافتها لهذا الحدث العالمي شعرت ان تحقيق المشاركة ليس بالامر الصعب طالما هناك شغف واصرار  وحينها اتخذت القرار بالمشاركة لاثبات ذاتي .

 

 وبهذه المناسبة لابد ان اتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدني باتخاذ هذا القرار واخص صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وسمو رئيس الاتحاد والشركات الوطنية التي قدمت لي كل الدعم والمساندة لمشاركتي تحت راية بلدي  .

المملكة العربية السعودية بطل بطولة العالم دانية عقيل كروس كانتري الباها رالي دكار العالمي رالى دكار

موضوعات متعلقة

أبرز 5 سيارات كورية طرحت في السوق المصري لعام 2021

سيارة صينية تنافس أكبر ماركات السيارات العالمية بالسعودية.. سعر ومواصفات

للمرة الخامسة على التوالي شيري تفوز بالمركز الأول في "أولمبياد الجودة"

أبرز 5 سيارات كهربائية طرحه في السوق المصري

لأهالى بورسعيد .. مزاد للسيارات جديد يضم ماركات عالمية .. تفاصيل

بعد تحديد موعد انطلاقها .. سعر ومواصفات جيلي امجراند L عالميا

هافال تستعرض قدراتها في أكبر المراكز التجارية في مصر

ماليبو تحصل على إصدار خاص من شيفروليه للاحتفال بالذكرى السنوية

ترشيحاتنا

شقيقة زوجته.. القبض على بطل فيديو سحل سيدة أمام أبنائها في الوراق

كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية تسير بصورة جيدة

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

فاوتشي: البيانات تشير إلى أن أوميكرون أقل خطورة من دلتا

رب دعوة في جوف الليل.. 3 كلمات لا ترد للرزق

تهديد خطير لـ أندرويد يستهدف الملايين من مستخدمي سامسونج جلاكسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

هبلّغ عنّك.. شاب فيومي يطلّق زوجته الإيطالية في بث مباشر على فيسبوك

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

سيول ورفع حالة طوارئ.. تحذيرات جديدة بشأن حالة الجو يومي الخميس والجمعة.. فيديو

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ