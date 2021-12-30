البطلة السعودية دانية عقيل تعلن مشاركتها في داكار 2022

اعلنت دانية عقيل بطلة العالم لراليات كروس كانتري " الباها" لعام ٢٠٢١ عن انتهاء استعداداتها التقنية وجهوزيتها للمشاركة الاولى الرسمية في رالي دكار العالمي الذي سيقام على ارض المملكة من الفترة 1 الى ١٤ يناير ٢٠٢٢ .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقيل بحضور مساعدها الاوروغوياني سيرجيو لافونتيه والسيد خالد كمال مدير العام شركة "بدائل الايجار للمعدات المحدودة "احدى مجموعة شركات الزاهد " الراعي الرئيسي لها في هذا الرالي .

وكشفت دانية عقيل عن اخر الاستعدادات التي اجرتها لهذه المهمة الوطنية الكبيرة لتكون واحدة من السائقين والسائقات الذين يمثلون بلدهم المملكة العربية السعودية ، كذلك كشفت عن السيارة التي ستشارك على متنها المصنفة بفئة T3 من نوع " Can Am Maverick X3 ”.

وحول استعداداتها وامكانيات تحقيق نتيجة ايجابية فيه قالت دانية :" رالي دكار من اصعب السباقات واكثرها قساوة و بدات الاستعدادات له مع مشاراكاتي في بعض جولات بطولة العالم للكروس كانتري " باها " التي تعتبر رالي مصغر لدكار لاسيما مشاركتي الاخيرة في رالي حائل الدولي ، لقد اكسبتني هذه التجربة خبرة جيدة ستساعدني باذن الله بتحقيق نتيجة المأمولة خاصة وان السيارة التي ساقودها جاهزة تماما كذلك فريق المساندة وملاحي الاورغواياني الذي يملك خبرة كبيرة في هذا المجال ." وختمت كلامها بالتمني بانهاء الرالي .

من جهتها اعربت دانية عقيل عن شكرها وامتنانها لوزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الامير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل على الدعم اللامحدود التي حظيت به اضافة الى دعم رعاية الشركات الوطنية ومساهمتهم في تحقيق هذه المشاركة ، لاسيما مجموعة شركات الزاهد و قالت في الكلمة التي القتها في المؤتمر :" مشاركتي في رالي دكار خطوة مهمة لي لتعزيز من خبرتي في عالم الراليات وكنت اتابع هذا الرالي منذ اعلان المملكة عن استضافتها لهذا الحدث العالمي شعرت ان تحقيق المشاركة ليس بالامر الصعب طالما هناك شغف واصرار وحينها اتخذت القرار بالمشاركة لاثبات ذاتي .

وبهذه المناسبة لابد ان اتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدني باتخاذ هذا القرار واخص صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وسمو رئيس الاتحاد والشركات الوطنية التي قدمت لي كل الدعم والمساندة لمشاركتي تحت راية بلدي .