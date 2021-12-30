بنيت في وقت قياسي.. مكتبة العاصمة تتوافر فيها جميع الكتب والمصادر الاليكترونية

قال دكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، إن الحياة الكريمة ليست فقط تعنى توافر المأكل والمشرب، وإنما هناك جانب ثقافى وعلمى لابد من توجيه النظر إليه، لافتاً إلى أن مكتبة العاصمة تقع ضمن مدينة الفنون والثقافة التى تحتوى على دار الأوبرا والمتحف الخاص بمتحف عواصم مصر.

واضاف رئيس قطاع التواصل الثقافى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن مكتبة العاصمة شئ مذهل بكل المقاييس وبنيت فى وقت قياسى، ويتوافر فيها كافة المصادر الالكترونية والكتب، بالإضافة إلى الأنشطة.

وأشار رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، إلى أن مدير مكتبة الإسكندرية أكد على دعم المكتبة الجديدة سواء على مستوى الخبرات البشرية الموجودة لدينا أو بالمعلومات المتاحة، إلى جانب نقل كافة إمكانيات مكتبة الاسكندرية وهو ما يشمل عدة محاور، منها: أن تقوم على دعم المكتبة بالكتب وبالفعل مكتبة الاسكندرية حوالى 15 الف كتاب لها، بالإضافة إلى التعاون على إقامة العلوم الثقافية والفنية.

وأكد أهمية أن يكون هناك تعاون فى مجال النشر والتوزيع، بالاضافة إلى إنشاء سفارة معرفة وهى تمثل نافذة لمكتبة الاسكندرية فى جميع جامعات الجمهورية من خلالها يمكن الأطلاع على فاعليات مكتبة الاسكندرية من خلال اجهزة الكمبيوتر.