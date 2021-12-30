عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الحملة القومية الثالثة

بيطري المنوفية: تحصين ما يزيد على 420 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بيطري المنوفية
بيطري المنوفية

أكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن انتهاء أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع بنطاق المحافظة يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 والتي قد انطلقت أعمالها في 16 نوفمبر الماضي ، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تحصين 420 ألفاً و 725 رأس ماشية من إجمالي المستهدف وذلك منذ بداية الحملة بنسبة تنفيذ 112,5 % ، حيث تم تحصين 311 ألفاً و 973 رأس أبقار وجاموس وكذا تم تحصين 64 ألفاً و 83 رأس أغنام بالإضافة إلى تحصين 44 ألفاً و 669 رأس ماشية خلال الفترة الزمنية بين الحملتين الثانية والثالثة .
من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه بالثروة الحيوانية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية اللازمة لحمايتها من التعرض للأمراض والأوبئة والعمل علي زيادة إنتاجيتها وخلق بيئة غذائية آمنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان لتلبية متطلبات السوق وسد احتياجات المواطنين .

الطب البيطري محافظة المنوفية المنوفية الحمى القلاعية تحصين

ترشيحاتنا

انقلاب ميكروباص في ترعة المريوطية بالبدرشين

%777 ارتفاعا في صادرات النحاس للصين خلال 10 أشهر

معلول: سعيد بالاستمرار في الأهلي.. وحب الجماهير لا يقدر بثمن

حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

يساعد في تطوير المناهج الدراسية وتدريب الأطباء..قانون المجلس الصحي المصري أمام النواب

سفاح الفتيات المجنون.. سرق 26 جثة من القبور لتحويلها لدمي.. ما الحكاية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

الميركاتو الشتوي.. الأهلي يعلن عودة نجم المنتخب لصفوف الفريق

قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان "ستروين"

الداخلية : مركز الإصلاح والتأهيل بـ بدر ترجمة عملية لاستراتيجية حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة

الصحة العالمية تحذر من وباء أشد فكتاً من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

فيديو

زي أحفادي.. سيدة حلوان تروي تفاصيل حادث سحل فتاتين على يد لص "فيديو"

عايزة ترجع للساحة الفنية.. حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين عبد الوهاب.. فيديو

حفلات رأس السنة.. حمو بيكا يوجه رسالة مؤثرة لـ هاني شاكر

من أصول مصرية.. من هي آية جلال أول مذيعة محجبة في أمريكا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ