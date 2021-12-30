بيطري المنوفية: تحصين ما يزيد على 420 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

ضمن الحملة القومية الثالثة

أكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن انتهاء أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع بنطاق المحافظة يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 والتي قد انطلقت أعمالها في 16 نوفمبر الماضي ، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تحصين 420 ألفاً و 725 رأس ماشية من إجمالي المستهدف وذلك منذ بداية الحملة بنسبة تنفيذ 112,5 % ، حيث تم تحصين 311 ألفاً و 973 رأس أبقار وجاموس وكذا تم تحصين 64 ألفاً و 83 رأس أغنام بالإضافة إلى تحصين 44 ألفاً و 669 رأس ماشية خلال الفترة الزمنية بين الحملتين الثانية والثالثة .

من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه بالثروة الحيوانية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية اللازمة لحمايتها من التعرض للأمراض والأوبئة والعمل علي زيادة إنتاجيتها وخلق بيئة غذائية آمنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان لتلبية متطلبات السوق وسد احتياجات المواطنين .