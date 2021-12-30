حنان ترك تعلن شفاءها وعائلتها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة حنان ترك، تعافيها وهي و عائلتها من فيروس كورونا وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتبت حنان ترك : "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كرونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان .

و كانت قد أعلنت الفنانة حنان ترك، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابتها هي و زوجها وابنها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت حنان ترك "الحمد لله علي اقدار الله ...اسالكم الدعاء انا وجوزي وابني كورونا".



