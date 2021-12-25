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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بكورونا.. لماذا يهاجمها نجوم الفن قبل الكريسماس؟

حنان ترك وزوجها
حنان ترك وزوجها

"أسألكم الدعاء أنا وجوزى وبنتى كورونا".. بهذه الكلمات أعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عن إصابتها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا، مطالبة جميع متابعيها بالدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل.

وكتبت حنان تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلة: «‏الحمد لله على أقدار الله.. أسألكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا».

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إصابة حنان ترك وأسرتها بـ فيروس كورونا

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حنان ترك تحرَّم الكريسماس

كانت الفنانة حنان ترك، أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعدما نشر حساب باسمها، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتحريم الاحتفال بعيد الميلاد «الكريسماس».

 

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هجوم على حنان بسبب الكريسماس

فور نشر البوست تعرضت الفنانة حنان ترك لموجة من الهجوم والإنتقاد والسخرية اللاذعة من عدد من نجوم الفن

 

مراد مكرم يهاجم حنان ترك

كان الفنان مراد مكرم، من أبرز النجوم الذين هاجموها، وكتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، قائلًا :«يا مسلمين، ما تحتفلوش بالكريسماس، ما تعملوش شجر كريسماس في بيوتكم ما تحتفلوش برأس السنة الميلادية».

وأضاف: «كل دي بدع يا مسيحيين ما تحتفلوش برمضان، ما تشتروش وما تعلقوش فوانيس في بيوتكم، ما تشتروش حلاوة المولد والأعياد المصرية القديمة زي شم النسيم كفر.. أيوة كده.. الخطوة الجاية بقي يا حلو ما تتعاملوش مع بعض، ما تشتروش من بعض، والخطوة اللي بعديها اكرهوا بعض وولعوها نار».

وتابع :«كان غيرك أشطر يا غبي منك له.. إحنا عايشين مع بعض بقالنا 1400 سنة بنحب بعض وبنتخانق زي الأخوات ما بتتخانق، فينا الوحش بس الأغلبية حلوة، وهم سر تألق مصر مهما حصلها من ظروف.. أنتم إلى مزبلة التاريخ، وتبقى مصر قوية بشعبها.. مسلميها ومسيحييها إيد واحدة ضد الجهل والتخلف والغل والعملاء إلى يوم الدين».

 

 

شقيق ياسمين عبد العزيز يسخر من رأي حنان ترك 

وسخر شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان وائل عبدالعزيز، من هذا الحدث وكتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، قائلًا :«اعذريني يا حنان.. معلش أنا أحب أحتفل بالكريسماس جدًا.. وقعت منك دي»، وبعدها عدّل المنشور وحذف اسمها.

وأرجح وائل أن يكون المنشور المنسوب لـ«ترك»، لايخصها، خاصة أن الفنانة حنان ترك أكدت أكثر من مرة أن هناك صفحات كثيرة تنتحل شخصيتها، من بينها هذه الصفحة التي كتبت عن «الكريسماس».

 

حنان ترك: حسابات مزيفة 

من جانبها، قالت حنان ترك: «أنا مسؤولة فقط عما أنشره في صفحاتي الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستجرام، وغير مسئولة عن أي كلام ينشر على أي صفحات أخرى تحمل اسمي».

فيما كتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، تؤكد فيها أنها حذرت منذ فترة أن هناك صفحات تنتحل شخصيتها، قائلة: «ده بوست تم نشره بتاريخ 2/11/2019 وأوضحت فيه أن فيه صفحات مزيفة على الفيس بوك تنتحل شخصيتي، وتنشر اشياء لا تمت لي بصلة، وقد تم تقديم بلاغات لادارة فيس بوك لاغلاق هذه الصفحات»، مضيفة: «وبعدها نشرت بوست تاني بتاريخ 11/11/2020 بيقول نفس الكلام، ونشرت بوست كمان في تاريخ 21/4/2021 بنفس الصيغة».

وأضافت :«إن شاء الله عند توثيق صفحتي على فيسبوك يعرف الجميع بالصفحة، وتعاملي الآن سيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وإنستجرام، والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية أنها تخصني».

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