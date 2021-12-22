أخبار الفن.. إصابة حنان ترك وأسرتها بفيروس كورونا.. لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. جزء ثانٍ من "موضوع عائلي"

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض لكم أبرز الأخبار من خلال التقرير التالي:

أعلنت الفنانة حنان ترك ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابتها هي و زوجها وابنها بفيروس كورونا المستجد.

علق المطرب أدهم نابلسي على قرار إعتزاله الفن وأكد انه يفكر به منذ أن دخل مجال الفن، ودائما يقول هذا للمقربين منه.

نشرت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، برومو حلقتها مع المنتج نصر محروس وبهاء سلطان.

أكد الفنان محمد رضوان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن تحضيرهم لجزء ثان من مسلسل موضوع عائلي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وقعت الفنانة دنيا سمير غانم عقد تجديد مع منظمة اليونيسف كسفيرة للنوايا الحسنة وسط حضور عدد كبير من المسؤولين.