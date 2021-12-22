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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. إصابة حنان ترك وأسرتها بفيروس كورونا.. لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. جزء ثانٍ من "موضوع عائلي"

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض لكم أبرز الأخبار من خلال التقرير التالي:

إصابة حنان ترك وأسرتها بـ فيروس كورونا

أعلنت الفنانة حنان ترك، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابتها هي و زوجها وابنها بفيروس كورونا المستجد.

أدهم نابلسي: أفكر في قرار اعتزالي منذ بداياتي بالفن.. ومتفاجئ برد فعل الجمهور

علق المطرب أدهم نابلسي على قرار إعتزاله الفن وأكد  انه يفكر به منذ أن دخل مجال الفن، ودائما يقول هذا للمقربين منه. 

شاهد.. لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان وزغرودة إسعاد يونس

نشرت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، برومو حلقتها مع المنتج نصر محروس وبهاء سلطان.

تحضير جزء ثانٍ من مسلسل موضوع عائلي |خاص

أكد الفنان محمد رضوان  في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن تحضيرهم لجزء ثان من مسلسل موضوع عائلي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

دنيا سمير غانم باكية: شكرا لأهلي اللي ربوني على حب الخير.. فيديو

وقعت الفنانة دنيا سمير غانم عقد تجديد مع منظمة اليونيسف كسفيرة للنوايا الحسنة وسط حضور عدد كبير من المسؤولين.

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